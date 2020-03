Dispositif Bouger Ô : une randonnée organisée à Piton Rouge

Dans le cadre du dispositif Bouger Ô, la randonnée du mois de mars se déroulera au Piton Rouge. Le départ se fera au gymnase centre à 8h le jeudi 26 mars. La randonnée débutera sur la route forestière qui mène au Tévelave, depuis le Maïdo. Le retour se fera par le même itinéraire.



Comptez 6 heures environ pour une balade de 9 kilomètres pour (re)découvrir un paysage à couper le souffle. Axée sur l’histoire de l’esclavage et en particulier sur le marronnage, cette randonnée vous plongera au coeur de l’histoire du Piton Rouge et du Roi Phaonce.



Le roi Phaonce est considéré comme le roi des esclaves “marrons”, dont le domaine s’étendait du Petit Bénare au Grand Bénare. Tué par des chasseurs de prime et enterré sur place (selon la légende sa tombe se situe après l’intersection qui va vers la glacière). Une grotte porte également son nom, sur le sentier en direction du Petit Bénare.



Piton Rouge est un site remarquable avec ses points de vue sur la côte ouest, mais surtout du fait de son histoire : des esclaves en fuite appelés “marrons” se réfugièrent très loin et très haut dans les grottes et sur les pentes du Maïdo. Au sommet, vous pourrez admirer des sculptures commémorant l’esclavage.



À prévoir : de quoi rester au chaud (pull, polaire), une fois au sommet ( 2 402 mètres d’altitude), il peut faire un peu frais malgré la saison, un k-way en cas de pluie et réserve d’eau suffisante : minimum 2 litres (aucun point d’eau sur le parcours).



Tarif : Prévoir 12 euros pour le transport en bus.

Informations : service des sports de la ville de Saint-Paul au 0262 34 49 34.