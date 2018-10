Dispositif Békali : cru 2018 et appel à candidatures 2019

Coup de projecteurs sur le Békali 2018

► La musique avec Ann O’Aro « Kapor » : Ann O’Aro défend un Maloya revendiquant fièrement son droit à la différence avec Bino Waro et Teddy Doris.► La danse Hip Hop avec la Cie Kenji « Des racines et… ». Deux danseurs Hip Hop, Ulrich Lauret et Médérick Lauret, font face à deux experts du Maloya, Stéphane Gaze, Zélito « Toto » Deliron. De leur rencontre naitra une harmonie inédite, organique, mêlant l’émotion de la musique traditionnelle à la vitalité du mouvement Hip-Hop.► La danse, la musique et l’image avec le Collectif Lookatmekid et leur spectacle « Saut’ la mer à l’envers ». C’est le récit intime des migrations subies ou choisies, du petit peuple migrateur, ceux toujours contraints de prendre la mer et ceux qui choisissent de partir.► + d’infos :