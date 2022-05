La grande Une Disparue en Espagne : Marie Séverine Moutama a été retrouvée

Marie Séverine Moutama avait disparu de la circulation depuis plus d'une semaine en Espagne où elle vit avec sa fille depuis l'année dernière. La Réunionnaise vient d'être retrouvée. Par NP - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 10:37

Marie Séverine Moutama a été retrouvée, confirme sa sœur. Marie Séverine Moutama n’avait plus donné signe de vie depuis le lundi 2 mai. La Réunionnaise de 44 ans originaire de Saint-Pierre est allée vivre l'an dernier en Espagne avec sa fille dans le cadre des études de cette dernière.

Partie en septembre 2021 pour huit mois uniquement, la Réunionnaise aurait partagé son malaise et signifié son envie de retrouver son île.



Très inquiète, sa famille avait lancé un appel à témoins notamment à l'adresse de la communauté française et réunionnaise installée en Espagne. Les autorités espagnoles s'étaient mobilisées ainsi que l’ambassade de France. Marie Séverine Moutama avait quitté son logement en emportant des affaires.