Disparu au Port, Fabien, 12 ans, recherché par ses proches

Un enfant de 12 ans est recherché par ses proches. Fabien a disparu depuis lundi matin.



"Depuis 9h00 il était devant le collège Jean Le Toullec au Port, plus de nouvelle de lui et de son ami Djenito qui lui habite La Possession", indique une proche de la famille, qui lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Celle-ci est d'ailleurs la sœur de la jeune fille retrouvée au fond de la darse ce lundi.



Les forces de l'ordre ont été contactées. Sur Freedom, la mère du garçon a indiqué qu'il était diabétique et avait besoin de son insuline. "Type malbar, mince, 1m30", a-t-elle décrit. Avec "un short bleu, un t-shirt rouge, un sac à dos noir/bleu".