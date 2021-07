A la Une . Disparitions inquiétantes : David et Véronique ne sont toujours pas rentrés

Deux alertes disparitions ont été signalées ce week-end. Les deux personnes n’ont aucun lien entre elles. David a quitté son domicile hier vers 10H tandis que Véronique n’est pas rentrée depuis le 1er juillet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 4 Juillet 2021 à 15:07

Ce week-end, deux personnes ont été signalées comme disparues sur la page Facebook Alerte Disparition 974.



Véronique, 47 ans, L’Étang-Salé



La première disparition remonte à jeudi dernier. Véronique, une habitante de L’Étang-Salé a quitté son domicile situé dans le quartier des Canots aux alentours de 16h30. Cette mère de famille est brune, avec des cheveux courts coupés en carré plongeant, et elle mesure 1,65m pour 70kg. Au moment de sa disparition, elle portait un débardeur vert, un legging noir, un pull beige et des baskets.



Selon sa meilleure amie qui a lancé l’alerte, les gendarmes ont été avertis de sa disparition. Elle indique avoir reçu un appel ce dimanche matin par un homme affirmant l’avoir vu descendant la forêt de L’Étang-Salé.



En cas d’information, vous pouvez joindre le 0693 64 40 35.



David, 45 ans, Saint-André



David a quitté son domicile à Saint-André samedi matin vers 10h. Il a des troubles psychiatriques et faits des crises d’épilepsie. Il mesure 1,75m. Ses proches ne savent pas comment il est habillé.



En cas d’information, vous pouvez joindre le 0692 77 52 71.





