La grande Une Disparitions au Port: Les corps des deux quinquagénaires retrouvés dans leur véhicule





Aux alentours de midi, une première dépouille a pu être extraite de l'habitacle et sortie de l'eau à l'aide d'une grue. La seconde, restée coincée, sera remontée en même temps que la voiture.



Pour rappel, vendredi dernier, un premier corps avait été découvert dans la darse du Port. Il s'agit de celui de Stéphane Daze, le compagnon de Marylène Beurard. Une autopsie doit avoir lieu dans la journée.



L'enquête est désormais confiée à la police judiciaire du Port.



Regis Labrousse sur place La masse suspecte découverte au Port ce matin sous un bateau par les plongeurs de la brigade nautique est bien la voiture de Jean-Claude Mander. L'homme de 53 ans était porté disparu depuis mercredi dernier, tout comme Marylène Beurard, 54 ans. Leurs deux corps ont été retrouvés en fin de matinée dans le véhicule.Aux alentours de midi, une première dépouille a pu être extraite de l'habitacle et sortie de l'eau à l'aide d'une grue. La seconde, restée coincée, sera remontée en même temps que la voiture.Pour rappel, vendredi dernier, un premier corps avait été découvert dans la darse du Port. Il s'agit de celui de Stéphane Daze, le compagnon de Marylène Beurard. Une autopsie doit avoir lieu dans la journée.L'enquête est désormais confiée à la police judiciaire du Port.



Marine Abat Lu 11494 fois Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur