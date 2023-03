Disparition : la famille d'Énault Barret organise une nouvelle battue

"Nous recherchons toujours Enault et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés afin d’être le plus nombreux possible pour effectuer la battue", écrit la famille d'Énault Barret sur les réseaux sociaux. Les recherches démarrent ce samedi 4 mars à 8h30 à la caverne des hirondelles à Saint-Joseph.



L'homme âgé de 75 ans est porté disparu depuis le vendredi 17 février 2023.



Il pratique la marche et a été vu pour la dernière fois sur le chemin des artichauts à Saint-Joseph. Sa disparition est d'autant plus énigmatique qu'il ne présente aucune tendance suicidaire.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Joseph au 02.62.56.50.12 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le 17