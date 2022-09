Disparition inquiétante : le corps d'Yvann a été retrouvé

Yvann était recherché par sa famille et ses connaissances depuis hier. Un appel à la mobilisation avait été diffusé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Malheureusement, son corps a été retrouvé ce matin près du phare de Sainte-Suzanne.



La voiture du jeune homme avait été aperçue non loin du phare de Sainte-Suzanne ce lundi soir. Les proches d’Yvann étaient depuis sans aucune nouvelle du jeune homme de 23 ans.



Les secours avaient été alertés. Plusieurs groupes d'amis et de la famille s'étant répartis les secteurs entre le littoral de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Champ Borne et la Rivière du Mât.