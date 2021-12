A la Une . Disparition inquiétante depuis mercredi

Jean André Nico Lamoly est porté disparu. Sa famille, très inquiète, a fait savoir aux forces de l'ordre que leur proche n'a plus donné de signe de vie depuis mercredi.

Le parquet et la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre diffusent le signalement d'une disparition inquiétante, celle de Jean André Nico Lamoly.



Le signalement a été effectué ce vendredi 31 décembre par la famille. Jean André Nico Lamoly est né le 29 août 1982 à Saint-Louis et demeure à la Rivière Saint-Louis sur le secteur des Makes.



Ce dernier a quitté son domicile en partant à pied le mercredi 29 décembre 2021 vers 13 heures 30.



Tenue vestimentaire :



Pantalon bleu ciel souple, tee-shirt gris et baskets "nike" grises



Signes distinctifs :



Une mèche blanche au milieu des cheveux



Précisions :



La personne est schizophrène et ne prend plus de traitement médical depuis mercredi



Contact :



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches peut contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Louis au 02.62.45.82.82 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le 17