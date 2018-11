Disparition inquiétante depuis le 13 novembre

La Police signale une disparition inquiétante. Il s'agit d'une personne majeure protégée (placée sous curatelle renforcée).



Bianca Pinfari n'a pas donné de ses nouvelles depuis le 13 novembre 2018. Née en 1985 à Antsahanoro à Madagascar, elle a quitté le domicile de sa curatrice où elle est hébergée depuis deux ans, sans pièce d'identité, ni carte bleue.



Depuis cette date, sa curatrice est sans nouvelle d'elle. Il s'agit d'une personne anciennement SDF qui présente une fragilité physique et intellectuelle et est vulnérable et influençable.



Signalement :

Il s'agit d'une personne de sexe féminin, âgée de 33 ans, 1M65, de Corpulence maigre, de type créole blanc, cheveux court, bouclés châtains foncés, yeux marrons clairs. Tatouage représentant un dauphin sur l'une des deux jambes. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une chemise à carreaux rouge et blanc.



En cas de découverte bien vouloir aviser la permanence judiciaire de la Sûreté Départementale ou le service de Quart de la Réunion au 02-62-90-74-74 et au 02-62-90-74-18