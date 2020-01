Disparition inquiétante au Port de Jean-Claude depuis mardi

Jean-Claude a disparu depuis mardi soir. Sa famille n'a plus de ses nouvelles et ce n'est pas dans ses habitudes. Après signalement aux forces de l'ordre de l'Ouest (police et gendarmerie), sa famille souhaite à ce que son avis de recherches soit diffusé à l'aide de sa description ci-après.



Jean-Claude mesure 1,80 mètre, est de type cafre, est métissé aux yeux marron. Il a 53 ans, travaille dans le secteur du Port. Il conduit une Renault Captur de couleur bleue.



Pour toute information, appelez le commissariat du Port au 0262 42 47 50