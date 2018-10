Disparition inquiétante à l'Entre-Deux

Jean-Bernard Tétia, un ancien habitant de l'Entre-Deux résidant dorénavant au Tampon, est porté disparu depuis lundi matin.



Il a été aperçu de façon certaine pour la dernière fois à l'arrêt de bus de l'Entre-Deux lundi matin et aurait été vu ensuite vers 12h30 du côté du Tampon.



Il était vêtu d'un pantalon et portait des savattes et un sac bleu.



Jean-Bernard Tétia était un passionné de tisanes et ses proches qu'il pourrait être parti dans la forêt pour aller à la cueillette de plantes.



Sa famille est particulièrement inquiète car il avait des problèmes cardiaques et portait une pile au coeur.



Toute personne qui pourrait fournir des renseignements est priée de prendre contact avec la brigade de gendarmerie de l'Entre-Deux (0262 39 50 22) ou tout autre brigade ou commissariat de l'ile.