Disparition inquiétante à Vincendo

Une jeune femme n’a plus donné signe de vie depuis lundi. Sa famille et la gendarmerie la recherchent activement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 18:02

Noémie, 21 ans, n’a plus donné signe de vie depuis lundi. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois du côté de la Marine à Vincendo entre 18 et 19h. Son sac a été retrouvé sur place.



Elle était vêtue de noir et portait des converses de même couleur. Elle est mince, la peau blanche, des cheveux blonds et elle mesure 1m66. Elle a un tatouage à l’intérieur du bras gauche et un autre à l’arrière du bras droit.



Les gendarmes ont déployé des moyens importants pour la retrouver aujourd’hui. En cas d’informations, contactez les forces de l’ordre.



