A la Une . Disparition inquiétante à St-Benoît : La gendarmerie lance un appel à témoin

Un automobiliste a alerté la gendarmerie sur la possible disparition d'un homme à Saint-Benoît. Ce dernier n'a pas encore été retrouvé. Les forces de l'ordre lancent un appel à la population. Voici le communiqué des gendarmes : Par NP - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 15:47

Ce dimanche vers 1h40, un automobiliste circulant sur la RN2 à St Benoît aperçoit un homme, de type caucasien, âgé d'environ 25-30 ans, enjamber le parapet du pont de la rivière des Marsouins et sauter.



Les recherches effectuées depuis le pont jusqu'à l'embouchure de la rivière, puis sur les berges environnantes, n'amènent la découverte d'aucun corps malgré l'engagement de moyens importants dont un hélicoptère de la gendarmerie nationale et la BNC.



La rivière des Marsouins et l'océan transportent de nombreux objets (troncs, branches etc.) et le débit de l'eau est très important en raison des intempéries.



Toute personne susceptible d'apporter des informations concernant cette affaire ou la disparition depuis le 02 avril 2022 d'un homme correspondant aux critères recueillis doit contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Benoît +262262503382