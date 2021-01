Disparition inquiétante à Saint-Paul : Les proches de Kevin Rivière organisent une battue

Sa famille est désemparée et inquiète depuis qu’elle n’a plus de nouvelle de Kevin Rivière. Le jeune homme de 28 ans a disparu depuis trois semaines entre le Bois de Nèfles Saint-Paul et Saint-Leu.



Ce samedi après-midi, ses proches organisent une battue dans l’espoir de le retrouver. Le rendez-vous est fixé à 14H sur le parking du collège Jules Solesse.



Le jour de sa disparition il portait un t-shirt bleu foncé, un jean noir et des baskets. Il mesure environ 1M75 et est de corpulence assez mince.