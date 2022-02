Disparition inquiétante : Un appel à témoins lancé pour retrouver une jeune Saint-Louisienne

[[Mise à jour] La jeune fille a été retrouvée.]urlblank:https://www.zinfos974.com/La-jeune-Saint-Louisienne-portee-disparue-a-ete-retrouvee_a179513.html

Dans le cadre d'une disparition inquiétante de personne majeure, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour retrouver Naomi Gémina Piot, 20 ans, née à Saint-Pierre et demeurant à Saint-Louis.



"Personne de type " malbaraise", mince, cheveux mi longs noirs, yeux marrons. Tenue vestimentaire non communiquée. Pas de signes distinctifs. Personne qui souffre de troubles schizophréniques et qui est diabétique. Elle a quitté son domicile depuis le 19/02/2022 entre 19 heures et 20 heures", indiquent les forces de l'ordre.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches peut contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Louis au 02.62.45.82.82 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en-dehors des heures ouvrables en composant le 17.