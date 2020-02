A la Une . Disparition inquiétante: Un appel à témoin lancé pour retrouver Sissey âgé de 16 ans

Un appel à témoin et une enquête ont été lancés pour retrouver Sissey Akono. Le jeune homme de 16 ans a disparu depuis la nuit du 20 janvier sur la petite plage de Terre Sainte. "Il serait susceptible d'être dans la zone de Terre Sainte, Le Tampon, Saint-Louis", indiquent ses proches inquiets.



L'adolescent a déjà à plusieurs reprises quitté le domicile familial "mais est toujours revenu dans un délai court", confie son père dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.



Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet.



Sissey Akono est de corpulence fine pour 1,75m et a les yeux marrons. Ses cheveux sont courts. Il serait vêtu d’un sweet manches longues, un short long, des baskets de type VAN'S usées et des chaussettes remontées parfois dépareillées.



Pour toutes informations contactez la famille au 06 92 34 21 05 ou au 06 92 36 57 32 ou la police au 02 62 35 72 50. Nicolas Payet Lu 548 fois







Dans la même rubrique : < > [Météo France] FRANCISCO temporairement mieux organisé, à 1540km de la Réunion à 10heures Soleil, vent et chaleur mais peu de pluie ce vendredi