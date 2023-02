A la Une . Disparition inquiétante : Un appel à témoin lancé par la gendarmerie de Saint-Louis

La gendarmerie de Saint-Louis lance un appel à témoin suite à la disparition de Jérémy Belus. L'homme de 38 ans n'a plus donné signe de vie depuis ce mercredi 22 février à 22h. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 17:44



Il y a lieu de rechercher monsieur BELUS Jeremy né le 05/12/1984 à Saint-Pierre qui a disparu depuis le mercredi 22 février 2023 à 22 heures 00 minutes.





Sa dernière localisation connue est sur le secteur de Saint-Pierre / Terre-Sainte.



Signalement :



Taille 1.67m / pointure 43 / corpulence forte

couleur des yeux noir / cheveux courts poivre et sel / barbe poivre et sel

tenue vestimentaire connue : polo rouge / short bleu





Véhicule utilisé :



La personne est susceptible de circuler avec le véhicule de marque Volkswagen de modèle Caddy immatriculé CA-987-ZM de couleur blanc.





En cas de renseignements, bien vouloir appeler la gendarmerie de St-Louis au 02-62-45-82-82 ou faire le 17. Dans le cadre d'une enquête relative à une disparition inquiétante, la gendarmerie de Saint-Louis effectue un appel à témoin :