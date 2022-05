Disparition inquiétante : Sonia Hoarau est activement recherchée

Sur sa page Facebook, la police nationale de La Réunion indique rechercher Sonia Hoarau ayant fugué du CHU de Saint-Pierre le 9 mai dernier à 8h30.



Voici son signalement : Elle est âgée de 55 ans et a fugué du CHU de Saint-Pierre le 9 mai dernier à 8h30. Ses cheveux sont d'aspect noir, ses yeux sont marrons, elle mesure 1m60 et de corpulence mince. Elle est vêtue d'un pantalon noir, d'un T-shirt rose et de basket noire.



Si vous avez des informations, veuillez contacter le commissariat de Saint-Pierre au 02 62 35 72 50.