Disparition inquiétante : Sans nouvelles de Patrick Lauret depuis le 15 mai

Dans le cadre de la disparition inquiétante d'une personne résidant à Saint-Joseph, les services de gendarmerie diffusent un appel à témoins afin de les aider dans leurs recherches.



Patrick Lauret est âgé de 55 ans. Il mesure entre 1m60 et 1m65, est de corpulence normale, métis avec les cheveux courts de couleur poivre et sel. Il a disparu depuis le mercredi 15 mai.



Il se déplace à pied. Aucun élément probant quant à sa tenue vestimentaire n'a été défini.



Malgré l'engagement de l'équipe cynophile de la gendarmerie de Saint-Paul, de l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Sainte-Marie, des chiens des pompiers et la recherche au moyen d'un drone des pompiers, aucune trace de l'intéressé n'a pu être découverte.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter nos recherches peut contacter la gendarmerie de Saint-Joseph au 02-62-56-50-12 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le 17.