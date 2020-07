A la Une . Disparition inquiétante : Sans nouvelles de Dominique Dalele depuis le 1er juillet

La police nationale de La Réunion a émis un avis de recherche pour Dominique Jean Maurice Dalele qui n'a pas été vu par ses proches depuis le premier juillet dernier. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 15:47 | Lu 526 fois

Dans le cadre d'une disparition inquiétante, la police nationale de la Réunion indique sur sa page Facebook l'avis de recherche suivant :



M. Dominique Jean Maurice DALELE. âgé de 56 ans mesurant 1,75m, de corpulence mince, de type caucasien, les cheveux courts gris/blancs, les yeux marrons et portant une barbe blanche.



Il demeure sur le secteur du chemin Couilloux à La Montagne et a été vu la dernière fois le 1er juillet 2020 dans le secteur du Boulevard de l’Océan à St Denis.



Les investigations menées par nos services n'ont pas permis de la localiser jusqu'à présent.



Toute personne susceptible de fournir des éléments utiles à l'enquête est priée de prendre contact avec le Commissariat de Malartic au 0262 90 74 74 ou 0262 90 74 95.



