Disparition inquiétante : Patrice Farlaé n'a pas été vu depuis le 22 avril

Patrice Farlaé, 45 ans, est introuvable depuis le 22 avril dernier. Des recherches sont menées actuellement par les gendarmes pour le retrouver dans les hauts de Sainte-Marie, mais sa famille indique qu'il aurait pu aller dans d'autres communes.



Patrice Farlaé mesure environ 1 mètre 85, est de type créole, de corpulence forte et est chauve. Il est susceptible de porter un chapeau, un marcel et un short. Lors de sa dernière apparition, il transportait un gros sac à dos. Il souffre de diabète, et n'a donc pas pris ses médicaments depuis au moins quatre jours.



Toute sa famille est extrêmement inquiète : si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Sainte-Marie au 0262 53 40 01 ou sa famille au +33 7 68 29 93 70.