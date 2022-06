A la Une . Disparition inquiétante : Marcel Blaise Sébille est activement recherché

Une enquête est ouverte au sujet de la disparition inquiétante d'une personne majeure. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 12:12

Marcel Blaise Sebille a été vu pour la dernière fois par son frère le Jeudi 15 juin dans le quartier Saint-Jacques où il demeure depuis environ 2 mois et demi. Il est susceptible de se rendre dans le quartier de Bellepierre, Mongaillard ou en forêt.



Il est né le 25/12/1972 à Antalaha (Madagascar), il est de nationalité française et se trouve sous traitement médical.

Signalement :



Il est âgé de 50 ans et mesure 1,70 mètre. Il est de corpulence mince et de "type malgache" selon la description fournie par les forces de l'ordre. Il a les cheveux rasés (noirs et gris) et les yeux noirs.



Sa tenue vestimentaire au moment de disparition est inconnue. Il porte souvent des bermudas, des tee-shirt et marche en savates



En cas de découverte bien vouloir aviser la permanence judiciaire du STPJ - DTPN 974- au 02-62-90-74-74 et au 02-62-90-74-18.