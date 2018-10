Disparition inquiétante : La police lance un appel pour retrouver Jean-Michel Mittmann

Jean-Michel Mittmann, 60 ans, a quitté son domicile le 28 septembre au soir. Depuis, il n'a plus donné de nouvelles. Les forces de l'ordre communiquent ce 5 octobre un avis de recherche. La disparition est considérée comme inquiétante.



L'alerte a été donnée par une amie du Dionysien. Jean-Michel Mittmann mesure 1,68 mètre, il est de corpulence normale, de type créole blanc. Il a les cheveux courts et noirs et les yeux marron foncé.



Si vous disposez d'informations, contacter la sûreté départemental au 02 62 90 74 95, 02 62 90 75 68 ou la permanence de la DDSP DDSP ou le Service du quartier au 0262 90 74 18.