Disparition inquiétante : La gendarmerie lance un avis de recherche

La gendarmerie de la Réunion, via sa page Facebook, informe d'une disparition inquiétante dans la commune de Saint-Benoit, plus précisément au niveau de Petit Saint Pierre : Publié le Mercredi 30 Décembre 2020

"Madame Sandra YOVA nous signale la disparition de son père YOVA Michel André, né le 12/12/1959 à Saint Benoit.

Sa fille a eu son père au téléphone le 25/12/2020 à 10 heures, depuis il a quitté sa maison.



Il a été vu le 25/12/2020 devant la pharmacie de Petit Saint Pierre vers 15 heures 30.

Depuis, il n'est plus revenu au domicile.



Il est habillé d’un polo marron à rayures blanches, d'un jean bleu , de baskets noires Adidas à bandes blanches et d'un bandana BOB MARLEY.



Il fait souvent des crises d’épilepsie, il est parti sans son traitement médical, sans téléphone portable, sans moyens de paiement.



Si vous avez des informations, contactez la brigade de gendarmerie de Saint Benoît au 02 62 50 33 82 ou sa fille YOVA Sandrine au 06.93.46.70.34."



