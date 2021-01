A la Une . Disparition inquiétante : Jean-Max est recherché depuis une semaine

La gendarmerie lance un appel à témoins. Jean-Max Hoareau n'a plus donné signe de vie depuis le 13 janvier. Il a été vu pour la dernière fois chez lui, à Saint-Joseph. Par BS - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 18:48 | Lu 2970 fois

La compagnie de gendarmerie de Saint-Joseph est à la recherche de Jean-Max Hoareau. L'homme âge de 59 ans a disparu depuis le 13 janvier. Il n'a plus donné signe de vie depuis mercredi dernier vers 22 heures alors qu'il quittait son domicile. Les proches de Jean-Max a signalé ce mardi sa disparition.



Jean-Max Hoareau mesure 1,70 mètre et est susceptible de porter un jean bleu foncé, un t-shirt vert et une paire de baskets noire. De corpulence mince, il a le crâne rasé.



En cas de renseignements, contactez la gendarmerie de St-Joseph au 02-62-56-50-12 ou faites le 17.