Disparition inquiétante : Jean José est activement recherché

Enquête concernant la disparition inquiétante d'une personne majeure



La personne a été vue pour la dernière fois le 10/05/2023 à St Pierre quartier des Prime-verts. Il est susceptible de se déplacer en bus et faire le tour de l'île.



Il s'agit de M. VELLIN PATCHE Jean José né le 03/05/1971 à St Louis demeurant 31 Ch. Ste CELINE à St Pierre, de nationalité française, placé sous tutelle.



Signalement :

sexe masculin,

âgée de 52 ans

mesurant 1m60

de Corpulence forte

cheveux courts (noirs et gris)

yeux noirs

tenue vestimentaire chemisette bleue et jean noir et porteur de baskets.



En cas de découverte bien vouloir aviser le 02.62.35.72.50