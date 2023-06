La grande Une Disparition inquiétante : Evry Mailly n'est pas revenu de sa partie de pêche

La gendarmerie de La Réunion lance un avis de recherche concernant cette homme de 32 ans résidant à Trou d'eau et porté disparu à Trois Bassins. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 17:27

Evry Mailly a été vu la dernière fois le 8 juin dernier vers 16h alors qu'il était déposé à l'arrêt de bus de la Grande Ravine à Trois Bassins. Le jeune homme de 32 ans devait aller à la pêche.





Le jeune homme est très mince, de taille moyenne, métisse aux cheveux très long frisés, indique la gendarmerie qui lance un appel à témoins. Au moment de sa disparition, il portait un T-Shirt rouge, un short de bain noir et blanc , des baskets blanches et une casquette.





Pour tous renseignements, les forces de l'ordre invitent à composer le 02.62.24.81.08 ou en dehors des heures ouvrables le 17.