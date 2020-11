A la Une . Disparition inquiétante: Claude Rouly activement recherché

Les policiers lancent un appel à témoins car Claude Rouly n'a plus donné signe de vie depuis plus de deux semaines. Il a été vu pour la dernière fois près de chez lui au Chaudron. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 11:23 | Lu 812 fois

Les forces de l'ordre sont à la recherche de Claude Rouly. L'homme de 58 ans est porté disparu depuis la nuit du 7 au 8 novembre. Il a été aperçu vers 1 heure du matin près de chez lui au Chaudron à Saint-Denis.



L'homme a les cheveux noirs et courts, il est de type créole blanc et de corpulence mince. Claude Rouly mesure 1,75 mètre et portait un jean la dernière fois qu'il a été vu.



La Police demande aux personnes qui l'auraient vu ou qui auraient des informations d'appeler le 0262 90 74 74 ou le 0262 90 74 18.





