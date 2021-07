A la Une . Disparition en randonnée: La touriste avait pris de l'avance sur son compagnon

Les recherches entamées dans la nuit de lundi à mardi et aujourd'hui encore dans le secteur du Piton de Bert se poursuivront demain. Brigitte Ligney avait commencé sa randonnée à Saint-Philippe sur le GR R2. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 17:56

Une vingtaine de gendarmes ont, ce mercredi, sillonné les abords du GR R2, là où la touriste de 63 ans a été vue pour la dernière fois lundi 26 juillet du côté du Piton de Bert. Des recherches qui se sont poursuivies dans des conditions météorologiques sur la région du volcan fortement dégradées. Pluie, vent, froid, brouillard…dans ces conditions, l’hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne n’a pu décoller.



Mardi, hélicoptère, pistage par un chien et renfort de gendarmes du groupe montagne (GMG) sous la houlette du PGHM ont passé au crible la zone.



Brigitte Ligney, maire d'une commune dans le Doubs, et son compagnon avaient entamé leur randonnée sur le GR R2 au départ de Saint-Philippe. Au fil de la marche, la randonneuse avait pris de l'avance. C'est son compagnon qui a donné l'alerte, lui-même perdu et finalement retrouvé à 9H mardi par les secours.



La dernière fois qu'elle a été vue, la sexagénaire d’1m62 pour 62 kilos aux cheveux mi-long de couleur blanc-gris portait un t-shirt à manches courtes de couleur jaune de marque CRAFT, une veste à capuche grise, un bermuda de couleur marron/orange, des chaussures de randonnée de couleur turquoise et de marque Millet ainsi qu’un petit sac à dos jaune.





