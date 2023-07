A la Une . Disparition du petit Emile dans les Alpes-de-Haute-Provence : Toujours aucun indice

L'enfant de deux ans et demi disparu au Haut-Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) samedi en fin de journée est toujours introuvable ce mercredi. Aucun élément pouvant expliquer sa disparition n'est mis en avant pour le moment. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 09:06

Quatre nuits que le petit Emile, en vacances chez ses grands-parents dans le petit village du Haut-Vernet, a disparu. Les chances de le retrouver vivant s'amenuisent d'heure en heure. Malgré tous les moyens mis en œuvre dès l'annonce de sa disparition, aucun indice, aucune piste pour le retrouver. "Nous en sommes au même point qu'avant-hier", a déclaré, ce mardi soir, le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémi Avon.



Samedi 8 juillet dernier, le petit garçon a été vu la dernière fois vers 17h15, dans une rue du hameau situé à 1.200 mètres d'altitude. Dans le bourg actuellement bouclé pour des raisons évidentes, 90 gendarmes appuyés par une douzaine de militaires ont ratissé 12 hectares "au coude à coude" pour "cribler" la zone.

Technique de l'escargot



Les militaires recherchent des "traces diverses et variées", "mégots, textiles, sang, foulage...", a listé le procureur de la République selon la technique de l'escargot consistant à élargir le périmètre de recherches au fur et à mesure. Des inspections avec détecteurs de métaux spécialisés dans les bottes de foin confectionnées ces derniers jours ont été réalisées, rapportent nos confrères de France Bleu.



Du côté de l'enquête judiciaire qui va devenir une cellule d'enquête nationale afin de bénéficier de plus de moyens, une vingtaine d'enquêteurs sont mobilisés pour les investigations. Depuis la mise en place de l'appel à témoins, "près de 1.200 appels" ont été reçus et "doivent faire l'objet de vérifications" a précisé le procureur. Un camping-car a été contrôlé en Isère pour une levée de doute.



Malgré ces investigations poussées, le mystère reste entier. Aucune piste n'est privilégiée. "C'est un temps qui va être plus long, d'analyse, d'examen pour exploiter la masse d'informations considérables récoltées et moins de terrain", a prévenu le chef du parquet de Digne.