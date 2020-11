Disparition du Swami Premananda Puri: Olivier Hoarau réagit

C’est avec émotion que nous avons appris la disparition du Swami Premananda Puri de l’Ashram de Saint-Louis.



Dévot d’Amma, il n’a eu de cesse de rapprocher les consciences dans un partage intelligent de l’espace républicain.



Il recevait ainsi de manière égale dans l’ermitage du Gol, hindous, chrétiens, soufis, bouddhistes et laïcs.



Porteur infatigable d’actions culturelles, il avait en lui la vision unitaire du peuple réunionnais.



Son amour pour les autres se traduisait toujours par l’accueil fraternel qu’il réservait à chacun de ses hôtes, quel qu’il soit.



Nous perdons un de nos frères les plus attachés et dédiés à l’inter culturalité de La Réunion.