La grande Une Disparition des parachutistes : Une photo qui intrigue

Enfin une piste sérieuse ? Après cinq jours sans nouvelles des deux parachutistes Jérémy et Antoine, une photo prise par un drone entretient l'espoir d'avoir localisé au moins l'un d'eux. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 23:34

Un saut à 6000 mètres depuis un hélicoptère et plus aucune trace d'eux depuis samedi matin. Les deux parachutistes qui participaient à un événement organisé par le club Fly 974 Tandem auraient-ils été localisés ?



Ils sont nombreux à y voir une première trace tangible de la présence d'au moins un des deux parachutistes. La photo a été prise par un drone. De piètre qualité, elle a été améliorée grâce à des logiciels de retouche photo. La présence de matières de différentes couleurs, qui dénotent clairement par rapport au décor végétal et de falaise, laisse penser qu'il s'agirait d'une voile. L'auteur des clichés ne veut pas donner de faux espoirs à ce stade mais de l'avis de tous, il s'agit là d'une piste sérieuse qui mérite d'être creusée.

C'est pour cela que les recherches des gendarmes de haute montagne devraient s'orienter dès ce jeudi matin vers la levée de doute de ce cliché qui intrigue. De leurs côtés, des bénévoles ont décidé, après avoir été convaincus de la pertinence de ce cliché, d'organiser une randonnée au départ du stade de Grand Coude dès 5H30 et qui se dirigera au plus près de cette zone. Du matériel d'escalade semble être requis au vu du relief.



Depuis ce week-end, secours et bénévoles ont recherché les deux passionnés de sport extrême.



Parallèlement à ces recherches, une enquête a été ouverte pour comprendre le scénario de ce saut à haute altitude et identifier les causes de cet incident. Les enquêteurs ont entendu plusieurs personnes, dont le pilote de l’hélicoptère duquel se sont élancés les deux hommes.