A la Une . Disparition de Yann au Tévelave : "Il a glissé dans la ravine et s'est perdu dans la forêt"

C'est la troisième nuit que Yann Billois, ans, 43 ans, vient de passer dans la forêt du Tévelave après avoir disparu du gite où il avait partagé une soirée entre amis aux alentours. Son téléphone a été retrouvé cassé près de l'endroit où il aurait pu chuter. Ses proches se mobilisent. Par IS - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 07:00





Les proches ont pris la suite des gendarmes pour poursuivre les recherches effectuées par les militaires samedi et dimanche passés. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de St-Pierre. Mais pour l'heure, aucune trace du quadragénaire qui a disparu après avoir quitté le gite où il avait participé à une soirée dans les alentours. "Demain matin j'organise un 2ème groupe battue pour remonter la ravine sèche (un autre continue les Ponces). Besoin de volontaires SPORTIFS, prenez des sandwichs, de l'eau, envoyez moi un mp, j'étudie les cartes et vous transmets tout pour 8h00", peut-on lire sur le groupe Facebook créé par les proches de Yann disparu dans la forêt du Tévelave samedi dernier.Les proches ont pris la suite des gendarmes pour poursuivre les recherches effectuées par les militaires samedi et dimanche passés. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de St-Pierre. Mais pour l'heure, aucune trace du quadragénaire qui a disparu après avoir quitté le gite où il avait participé à une soirée dans les alentours.

Selon ses proches, il aurait glissé dans la ravine Ponce et aurait été dans l'impossibilité de remonter. Il pourrait également être blessé et se trouver à proximité de son téléphone portable qui a été retrouvé cassé grâce aux investigations de la brigade cynophile.



"Il a pu parcourir la ravine des ponces et se perdre dans la forêt, mais il a aussi pu se blesser et n'être pas très loin. Le terrain est difficilement praticable, c'est une jungle épaisse avec peu de visibilité, de nombreuses ronces et des pentes abruptes" indiquent les proches dans une des publications publiée sur les réseaux sociaux.



Le week-end passé, la Gendarmerie nationale a engagé différents moyens à pied avec les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne, l'hélicoptère de la section aérienne et des drones thermiques. "Yann à dévalé une pente abrupte de 30m. Sa trace est perdue 50m plus bas", précisent les organisateurs des battues qui se poursuivent ce mardi.