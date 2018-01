Disparition de Xavier Dupont de Ligonnès : La police perquisitionne dans un monastère

Une importante opération policière a été menée ce matin dans un monastère de Roquebrune-sur-Argens (Var), pour tenter de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille soupçonné d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants en avril 2011 et qui avait été vu pour la dernière fois dans cette commune, le 14 avril de la même année. Il avait été filmé par la caméra d'un distributeur de billets.



Des témoins étaient persuadés de l'avoir reconnu lors d'une messe dans ce monastère, au Saint-Désert Notre-Dame-de-Pitié, un monastère de frères carmes. D es recherches avaient été effectuées en 2011 dans plusieurs maisons de retraite et monastères du secteur, mais pas dans celui-ci.



Les fouilles de ce matin se sont révélées une nouvelle fois négatives.



Xavier Dupont de Ligonnès demeure introuvable depuis la découverte en avril 2011 des corps de sa femme Agnès et de ses quatre enfants, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Ils avaient disparu depuis près de trois semaines.