Disparition de Tiloun : La musique réunionnaise vient de perdre un de ses plus fervents défenseurs

« La musique réunionnaise vient de perdre un de ses plus fervents défenseurs. Chanteur et musicien de grand talent, Tiloun laisse une empreinte solide et indélébile dans l’histoire culturelle et musicale de La Réunion. Que ce soit sur les scènes du Sakifo ou d’ailleurs, chacune de ses prestations était un moment unique de générosité. Son charisme et sa présence scénique resteront dans les mémoires au même titre que celles d’autres chanteurs dionysiens disparus, comme Maxime Laope ou Jules Arlanda. J’adresse mes sincères condoléances à ses proches, mais également à toute la grande famille musicale réunionnaise ».



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion