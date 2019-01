Disparition de Sully Dubard, ancien maire de St-André

Sully Dubard a été élu maire de Saint-André dans les années en septembre 1967, une ville dans laquelle il s'était installé en tant que médecin en 1961.



Proche de Michel Debré, il a toujours voulu rester un homme libre et n'a jamais voulu adhérer à un parti politique.



Dans une interview au Quotidien le 11 décembre 1995, il avait raconté les circonstances de son élection : alors qu'il était candidat en 1967 à la mairie de Saint-André contre le gaulliste Ramassamy et le communiste Paul Vergès, le scrutin avait été suspendu au milieu de la journée en raison de violences suscitées par les communistes. Après la mise en place d’une délégation spéciale pour préparer de nouvelles élections, il avait élu trois mois plus tard, le 20 septembre 1967, maire de Saint-André, jusqu’en novembre 1969, année où le scrutin est annulé. Finalement, il renonce à se représenter malgré des offres alléchantes : "La préfecture m’a demandé de me présenter à nouveau et m’a même offert une somme importante, équivalent à quatre fois le prix de la maison que j’étais alors en train d’acheter ! Le Parti Communiste m’a lui aussi proposé de l’argent, mais seulement un quart du prix de la maison…"



Voilà comment se passaient les élections dans ces années là.



Sully Dubard entretenait avec les communistes des rapports plus que tendus. Les périodes électorales étaient remplies de guet-apens des deux côtés, avec grands déploiements de nervis dont beaucoup lui étaient prêtés par son pote Jean Fontaine et son copain Paul Julius Bénard (entre autres).



Les échauffourées étaient fréquentes et violentes, surtout quand Claude Hoarau venait semer son (gros) grain de sel.



Il n'a fait qu'une mandature avant de se consacrer à son métier de médecin, pour lequel il avait une excellente réputation. Comme beaucoup de praticiens d'alors, il consultait gratis ceux qui n'avaient pas de moyens. Car les bons roses n'étaient pas donnés à tout le monde, contrairement à la croyance.



Il s'était lancé dans l'hypnose et l'acupuncture aussi, et avait été le premier médecin acupuncteur de la Réunion.



Pendant plusieurs années, il a eu "son" émission à Radio Barachois, où il parlait beaucoup de généalogie, une autre de ses grandes passions. Selon les spécialistes, il s'y connaissait vraiment.



A sa retraite, il s'était installé dans une petite maison très fleurie dans la zone de Cambaie à Saint-Paul, et avait même été élu conseiller municipal sur la liste de Cassam Moussa.