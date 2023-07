A la Une . Disparition de Samuel Boscher, fondateur et rédacteur en chef de France Mayotte Matin

Samuel Boscher, une figure du paysage médiatique mahorais, s'est éteint il y a quelques jours des suites d'une longue maladie. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 17:12

Samuel Boscher s'est éteint à Majunga (Madagascar) le 20 juillet dernier à l'âge de 52 ans des suites d'une longue maladie.



Cet ancien journaliste du JIR s'était envolé pour Mayotte, un archipel pour lequel il s'était pris d'affection.



Samuel Boscher a ensuite travaillé en tant que rédacteur en chef pour le journal "Le Mahorais" fondé par le député de Mayotte Mansour Kamardine, avant de participer à la fondation du quotidien en ligne "France Mayotte Matin" dont il a un moment assuré la rédaction en chef.



Le journal Mayotte Hebdo précise qu'il s’est ensuite associé avec le groupe Kwézi TV de Patrick Millan, à qui il a fini par céder ses parts sociales un peu plus tard. Il continua néanmoins à collaborer sur les différents supports médiatiques du groupe pendant une quinzaine d’années.



Il y a environ 6 ans, il a décidé de se retirer à Majunga, à Madagascar, où il est décédé.



Samuel Boscher a émis le vœu de se faire incinérer.



La rédaction de Zinfos présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur