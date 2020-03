Politique Disparition de Patrick Devedjian : L’hommage de La Réunion Figure de la droite, Patrick Devedjian s’est éteint cette nuit, emporté par le Covid-19. Âgé de 75 ans, l’ancien ministre et actuel président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait été hospitalisé jeudi dernier. Les hommages dans l’île se succèdent.

"Je salue le travailleur infatigable à la construction et au développement de notre pays. Tantôt Ministre délégué aux Libertés, Ministre de l'Economie, Ministre en charge de la mise en oeuvre au plan de relance dans le Gouvernement de François Fillon, il a ces dernières années oeuvré sans relâche au développement des Hauts-de-Seine en tant que Président du Conseil départemental. A travers ses nombreux mandats gouvernementaux, parlementaires ou locaux, cet avocat de profession a toujours été animé d'une grande conviction dans les forces vives de notre nation. J'adresse mes sincères condoléances à son épouse, ses quatre enfants et tous ses proches et amis." - Didier Robert, président du Conseil Régional de La Réunion



"J’apprends avec beaucoup d’émotion le décès de Patrick Devedjian, emporté par la tragique épidémie du coronavirus. Sa disparition m’attriste profondément. Il était un ami de longue date. Il connaissait bien La Réunion, où il est venu à diverses occasions.

Maire d’Anthony, Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine, plusieurs fois Ministre, homme de conviction et de grande culture, la valeur de son engagement était reconnu de tous, et il a fait honneur à la République.



J’adresse à ses collègues, ses amis, sa famille et ses proches mes très sincères condoléances. " - André Thien Ah Koon, maire du Tampon



"Patrick Devedjian, un homme de valeur qui nous quitte.



Covid19 a emporté Patrick Devedjian la nuit dernière et j’en suis bien triste. Je pense à sa femme Sophie, à sa famille, à ses proches, également à ceux que j’ai connus (Christiane, Rachida, Juliana, Annie et les autres…) qui ont travaillé longtemps à ses côtés au Conseil départemental du 92, à l’Assemblée nationale, au Ministère, ou encore au siège du parti.



Je me souviens de Patrick Devedjian, alors Ministre chargé du plan de relance, me remettant les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2009 à son ministère.



J’habitais alors à Marnes la Coquette dans les Hauts de Seine (Département qu’il a présidé longtemps et encore jusqu’à cette semaine), je terminais mon travail de collaboratrice parlementaire à l’Assemblée nationale - où lui-même avait exercé plusieurs mandats -, avant que je ne rentre définitivement à La Réunion en 2010.



Patrick Devedjian est un homme admirable à mes yeux, droit comme le i de la justice, humaniste, un homme de convictions. Et ces convictions, je les partageais.



Cet homme politique très engagé, je l’ai connu aussi sur le terrain lors de la campagne présidentielle de 2007 dans les meetings de la région parisienne, à Antony, à Nanterre, au QG d’Enghien…



Je me souviens de ses mots lors de ma décoration dans son ministère « Maguy, vous êtes un exemple vivant de ce que la France, si multiple soit-elle, est une et indivisible ».



Je ne peux m’empêcher de faire remarquer que les élus et leurs équipes, du fait de leur engagement sur le terrain, ont été très exposés à ce virus ces dernières semaines. Nombre d’entre eux ont été touchés par cette épidémie.



La France pleure ses morts bien souvent anonymes pour chacun de nous, mais lorsque cette maladie atteint des gens que l’on connait, on en mesure plus son étendue et son irrésistibilité.



Paix à son âme." - Maguy Doulet Aho

