Disparition de Mathieu Caizergues : Une nouvelle piste envisagée

Le jeune gendarme de 24 ans a disparu lors d'une randonnée au Maïdo, le 23 juin 2017. Bien que la famille de Mathieu Caizergues indique être depuis cinq mois sans nouvelles de son avancée, l'enquête se poursuit et semble s'orienter vers une nouvelle piste. L'enquête prendra-t-elle un nouveau tournant ?"Non, Mathieu n'a pas fait une chute accidentelle au Maïdo. Les Mafatais l'ont dit, les hommes du PGHM l'ont dit, Iris, le St Hubert l'a dit, (...) nous sommes ENFIN entendus", s'exclame la mère de Mathieu.Delphine Caizergues devrait donner plus de détails dans les prochains jours. Elle sera l'invitée de l'animatrice Faustine Bollaert dans l'émission "Ça commence aujourd'hui" sur France 2 ce vendredi 13 décembre, annonce-t-elle sur les réseaux sociaux.Pour rappel, le jeune gendarme, alors âgé de 24 ans, avait disparu dans des conditions très mystérieuses alors qu'il effectuait une randonnée sur le sentier allant de Roche Plate au Maïdo.Lors de cette sortie, il était accompagné par deux amis, un autre gendarme en poste à la compagnie de Saint-Paul et le compagnon d'une femme gendarme en poste dans l'Ouest. Les trois hommes marchaient sur le même sentier mais à des rythmes différents, à tel point qu'ils étaient séparés de quelques centaines de mètres, Mathieu Caizergues se trouvant au milieu.D'après les déclarations de ses deux compagnons de randonnée, ils auraient été très étonnés de ne pas le retrouver à 18h au parking, où tout le monde s'était donné rendez-vous. D'autant qu'il n'y avait aucun autre chemin possible : d'un côté, la falaise, de l'autre, le vide...Les gendarmes avaient déployé d'énormes moyens pour tenter de retrouver leur collègue : drones, hélicoptère, membres du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), pompiers, militaires, chiens renifleurs... Sans résultat.