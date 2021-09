Disparition de Mathieu Caizergues : Les recherches pour le retrouver n'ont rien donné

Disparu lors d'une marche à Mafate en juin 2017, Mathieu Caizergues, un gendarme en poste à La Réunion, n'a toujours pas été retrouvé. Les cordistes en charge de mener des fouilles dans le rempart du Maïdo, au niveau de l'éboulis, n'ont retrouvé aucune trace du militaire.Il y a environ quatre ans, Mathieu Caizergues, en mission pour trois mois à la brigade de La Possession, disparaissait au cours d'une randonnée. Ce 23 juin 2017, le gendarme mobile de 24 ans était parti découvrir le cirque de Mafate - entre le Maïdo et Roche Plate - avec un collègue, Pascal Q., et le mari d'une autre collège, Christophe J. Après une pause déjeuner dans un gîte, Mathieu était parti à la tête du trio mais, victime de crampes, il s'était bientôt retrouvé entre ses deux collègues de marche. Mais à 18 heures, Pascal et Christophe s'étaient rejoints au parking sans Mathieu. Celui qui était censé fermer la marche ne l'avait pas dépassé.Mathieu se serait en effet écarté du sentier pour faire un crochet par le Belvédère afin d'admirer la vue. Il aurait d'ailleurs envoyé des messages par texto à ses proches indiquant qu'il était "au-dessus des nuages".Les deux accompagnateurs, transis de froid, avaient quitté les lieux et tardé à lancer l'alerte, donnée vers 20h30 via un gendarme de la brigade de La Possession. Les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne n'étaient arrivés sur les lieux afin de procéder à des recherches qu'à 23 heures, laissant ainsi s'écouler des heures précieuses.Le lendemain, le 24 juin, une quarantaine de militaires étaient dépêchés sur place et avaient quadrillé le secteur, dont l'hélicoptère de la section aérienne, le PGHM et la brigade cynophile. Le 27 juin, la famille Caizergues débarquait sur l'île et prenait part aux recherches qui s'étaient poursuivies de façon intensive le 28 et le 29. Des descentes en rappel avaient été effectuées là où le disparu, vêtu d'un tee-shirt noir avec des inscriptions jaunes, d'un jean, et de chaussures de randonnée marrons, aurait pu faire une chute mortelle. Un chien pisteur arrivé spécialement de métropole (avec du retard) avait refait le parcours des trois randonneurs.