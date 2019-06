Disparition de Mathieu Caizergues: Deux ans de souffrance pour sa famille

Mathieu Caizergues a disparu le 23 juin 2017 sur le chemin du Maïdo. S'il n'a toujours pas été retrouvé, sa famille n'a jamais baissé les bras et a toujours gardé espoir. Ce jeune gendarme, alors âgé de 24 ans, avait disparu dans des conditions très mystérieuses alors qu'il effectuait une randonnée sur le sentier allant de Roche Plate au Maïdo.



Lors de cette sortie, il était accompagné par deux amis, un autre gendarme en poste à la compagnie de Saint-Paul et le compagnon d'une femme gendarme en poste dans l'Ouest. Les trois hommes marchaient sur le même sentier mais à des rythmes différents, à tel point qu'ils étaient séparés de quelques centaines de mètres, Mathieu Caizergues se trouvant au milieu.



D'après les déclarations de ses deux compagnons de randonnée, ils auraient été très étonnés de ne pas le retrouver à 18h au parking, où tout le monde s'était donné rendez-vous. D'autant qu'il n'y avait aucun autre chemin possible : d'un côté, la falaise, de l'autre, le vide...



Les gendarmes avaient déployé d'énormes moyens pour tenter de retrouver leur collègue : drones, hélicoptère, membres du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), pompiers, militaires, chiens renifleur... Ils ont même été jusqu'à faire venir spécialement un chien Saint-Hubert de métropole. Sans résultat. Etonnant dans la mesure où la portion de rempart où Mathieu Caizergues aurait pu disparaître ne mesurait environ qu'un kilomètre.



Dès le départ, les enquêteurs s'étaient étonnés que les deux compagnons de randonnée n'aient donné l'alerte que vers 21h, après avoir mis apparemment beaucoup de temps pour rejoindre la côte. Ils avaient prétexté la fatigue, mais les enquêteurs semblaient penser que ce n'était peut-être pas la seule explication. Les deux hommes étaient placés en garde à vue le 26 juillet 2017 et relâchés le jour suivant.



2018: Un an est passé, ses parents mobilisés plus que jamais



Alors que les parents de Mathieu ainsi que ses proches n'ont jamais cessé de le rechercher, le 22 juin 2018, le parquet décidait, à la veille du triste anniversaire de la disparition de Mathieu, de le déclarer décédé. "Malheureusement, pour nous, ce jeune homme est considéré comme décédé. D'ailleurs, son décès a été déclaré pour permettre à la famille d'effectuer les démarches nécessaires d'état-civil", avait déclaré le procureur de Saint-Denis, Eric Tuffery.



Selon le parquet, c'était la seule solution afin de saisir un juge d'instruction. Dès la fin du mois de juin 2018, une enquête pénale était ouverte car les circonstances de disparition voulaient être identifiées. Suite à cela, fin juillet 2018, un juge d'instruction avait été saisi. Notamment pour les plaintes déposées pour non assistance à personne en danger, contre les deux amis qui accompagnaient le jeune gendarme. Les compagnons de randonnée de Mathieu Caizergues seront finalement mis en examen pour non-assistance à personne en danger le 11 juillet 2018 et laissés libres.



2019: Les recherches se poursuivent, réponse de la cour d'appel le 2 juillet



De l’enquête, le parquet général conclut finalement que les deux hommes n’ont pas eu "conscience de la gravité du danger et de son imminence" et qu’il n'est "pas avéré qu’ils se sont sciemment abstenus de déclencher les secours".



En mars dernier, le parquet général avait demandé, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis, l’abandon des charges contre les deux randonneurs qui accompagnaient le gendarme disparu. L'audience se tenait le 21 mai 2019. Le délibéré aura lieu le 2 juillet prochain.