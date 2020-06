A la Une . Disparition de Mathieu Caizergues : 3 ans après le mystère reste entier

Il y a trois ans exactement, le 23 juin 2017, un jeune gendarme est porté disparu au retour d’une randonnée dans le cirque de Mafate. Mathieu Caizergues ne rejoindra jamais le point de rendez-vous au parking du Maïdo, où il devait retrouver ses deux compagnons de marche. Malgré d’importants dispositifs de recherche, le randonneur n’a jamais été retrouvé, et le mystère autour de sa disparition reste entier. En ce triste anniversaire, sa mère Delphine Caizergues, lui rend hommage. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 11:01 | Lu 1883 fois





La date du 23 juin est depuis 2017 le triste anniversaire de la disparition de Mathieu Caizergues sur les sentiers de Mafate. Une enquête et deux mises en examens plus tard (



Toujours mobilisés pour tenter de retrouver la trace de Mathieu, ses proches avaient créé la page Facebook « Retrouvons Mat », sur laquelle ils publient un hommage ce mardi:



"23 juin 2020...

3 ans.



Une date qu’on voit arriver, de loin, comme une tache noire sur nos calendriers.



Ta voix s’estompe peu à peu dans nos souvenirs... Par chance, les vidéos sont toujours là. On y retrouve ton sourire et tes expressions, si personnelles, créées de toutes pièces au gré de tes humeurs.



Je plonge régulièrement ma tête toute entière dans ce vieux tee-shirt bleu qui ne me quitte pas.

C’est mon trésor.

Son odeur réveille encore ta présence.

C’est si doux et si violent à la fois.

Je ne reçois plus ta gentillesse, ta bienveillance, ton écoute si précieuse... on m’en a privée à tout jamais.



Où serais-tu aujourd’hui ?

Serais-tu en brigade près de chez nous ?

Promènerais-tu ta fille au parc, jouerais-tu au ballon avec ton fils ?

Je ne le saurai jamais.



3 ans...

3 ans et toujours RIEN.

Toujours ce silence assourdissant. Toujours cette angoisse.

Toujours les mêmes questions.

Pas la moindre trace de toi.

Pas le moindre témoignage, pourtant il y a forcément quelqu’un qui sait et pour qui il doit être difficile de vivre avec un tel secret...



[…]



Où que tu sois, tu es partout avec moi mon ange 💕✨

Personne ne t’oubliera,

