A la Une .. Disparition de Maryse Fontaine : Malgré les moyens aériens et nautiques, les recherches restent vaines

La Tamponnaise est portée disparue depuis le 3 avril dernier. Ce vendredi matin, les forces de gendarmerie ont concentré leurs recherches sur la rivière d’Abord. Par PB - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 18:09





Ce vendredi, les gendarmes ont déployé des moyens aériens et nautiques sur la rivière d’Abord. La septuagénaire aurait pu être emportée par les fortes pluies.



Un hélicoptère a donc survolé toute la zone de la ravine tandis que des plongeurs ont inspecté trois bassins éphémères. Les militaires n’ont pour le moment trouvé aucune trace de la Tamponnaise.

