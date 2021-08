Disparition de Marcel Henry, fondateur du MPM

Le Collectif Mayotte En Sousfrance avons le regret d'apprendre la disparition de Marcel Henry, l'un de fervent défenseur de Mayotte-Française.



Au nom de notre collectif, nous présentons nos sincères condoléances à ses proches et une pensée à notre collègue, Estelle Youssoufa Présidente du Collectif Intersyndicale de Mayotte qui l'as côtoyer. Mayotte est profondément endeuillé en ce jour.



Marcel Henry était une personnalité politique de Mayotte incontestable, ancien sénateur mahorais, membre du groupe de l'Union centriste, un des fondateurs du Mouvement populaire mahorais qui as lutter pour Mayotte-Française aux côtés des chatouilleuses.



Nous n'avons pas les mots pour exprimer notre tristesse et notre grande souffrance face à cette disparition.



Le Collectif Mayotte En Sousfrance