Disparition de Maddie McCann : Les tests ADN ont parlé

Depuis quelques semaines, Julia Wendell, jeune Polonaise de 21 ans, clame être Maddie McCann, la fillette britannique disparue en 2007. Des tests ADN pratiqués sur la prétendue disparue ont parlé. Julia Wendell n’est pas Maddie McCann.



Mi-février, la Polonaise résidant en Allemagne affirmait être la fillette disparue lors de vacances avec sa famille au Portugal. Depuis 2007, la disparition de Maddie McCann est restée un mystère jusqu’à ce qu’une enquête soit rouverte avec les affirmations de la Polonaise.



Julia Wendell publiait des images dans le but de témoigner des similitudes physiques entre elle et Maddie, notamment des grains de beauté et une tache dans l'iris.



De plus, avec la révélation de sa grand-mère selon laquelle elle a été blessée par un pédophile lors de son enfance, Julia Wendell, qui affirmait n'avoir aucun souvenir de son enfance, aurait eu "une intuition".



La Polonaise avait même sollicité une médium qui lui aurait affirmé qu’en 2020, Maddie était "vivante" et était "en Allemagne".



Après la sortie médiatique de Julia Wendell en février, le média espagnol La Vanguardia avait tenté de percer le mystère en faisant appel à une intelligence artificielle (IA Stable Diffusion) qui pouvait réaliser un portrait-robot de Maddie à l'âge de 19 ans. Les images créées par cette IA présentaient effectivement des ressemblances avec la jeune Polonaise (à droite sur la photo). Toutefois, un détective privé engagé par la famille McCann n'avait pas cru en cette théorie en raison d'une incohérence au niveau de l'âge. Alors que Maddie aurait dû avoir 19 ans, la Polonaise en avait 21.