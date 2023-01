A la Une . Disparition de Leslie et Kevin : L’enquête s’oriente vers des faits de nature criminelle

Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, 22 et 21 ans, n’ont plus donné signe de vie depuis novembre dernier. Le couple s’était en dernier lieu rendu à une soirée chez des amis. L’enquête initialement ouverte pour disparitions inquiétantes a été requalifiée en faits de nature criminelle. Par P.J - Publié le Samedi 14 Janvier 2023 à 16:49

« Une disparition volontaire était impossible » avait confié les parents de Leslie Hoorelbeke, portée disparue tout comme son compagnon Kevin Trompat depuis le 26 novembre. L’enquête initiée pour disparitions inquiétantes de personnes majeures a été réorientée pour des faits de nature criminelle, rapporte Sud Ouest.



La jeune femme, autoentrepreneuse dans le bâtiment, avait des projets à très court terme. Cette nouvelle qualification à l’enquête confiée à un juge d’instruction depuis le 12 décembre permet notamment aux enquêteurs de la section de recherches de Poitiers de mettre en place des actes d’enquêtes en lien avec des faits de nature criminelle. Le procureur de Poitiers a annoncé cette nouvelle qualification pour enlèvement et séquestration dans un communiqué.



Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, âgés de 22 et 21 ans respectivement, n’ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre 2022 à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Le couple s’était rendu à une soirée chez des amis.