La grande Une Disparition de Julita Bénard : Sa compagne, soupçonnée d'avoir prémédité son meurtre, dans le box des accusés

Ce lundi, et pendant trois jours, Claudia Lauret, ex-compagne de Julita Bénard, comparait devant la cour d'assises. Soupçonnée de l'avoir assassinée le 29 juillet 2016, elle encourt la perpétuité. Le corps de la victime disparu au gouffre de l'Etang-Salé n'a jamais été retrouvé. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 05:55





Peu après, une seconde thèse, celle d'une éventuelle agression, avait occupé les esprits. Car le soir des faits, Julita se trouvait avec sa compagne. Claudia Lauret avait indiqué aux gendarmes qu'elle avait été agressée par un inconnu alors que Julita s'était éloignée quelques minutes. Après avoir réussi à sortir des griffes de cet individu, Claudia avait constaté que Julita n'était plus là.





"Peut-être que les gendarmes ne nous ont pas tout dit", "Si elle a été agressée, un bijou aurait pu tomber", confiait ce 2 août 2016 le père de Julita Bénard, le visage creusé par l'inquiétude après la disparition mystérieuse de sa fille , le 29 juillet 2016. Pendant ce temps, son fils inspectait scrupuleusement les roches du gouffre de l'Etang-Salé où la jeune fille aurait pu basculer. C'est tout du moins la première hypothèse que la famille et les proches avaient faite alors que depuis quatre jours elle se trouvait sans nouvelles de la jeune femme de 26 ans.Peu après, une seconde thèse, celle d'une éventuelle agression, avait occupé les esprits. Car le soir des faits, Julita se trouvait avec sa compagne. Claudia Lauret avait indiqué aux gendarmes qu'elle avait été agressée par un inconnu alors que Julita s'était éloignée quelques minutes. Après avoir réussi à sortir des griffes de cet individu, Claudia avait constaté que Julita n'était plus là. Un appel à témoins avait été lancé pour retrouver la vingtenaire de Montvert-les-Hauts. Mais, coup de théâtre, le 14 septembre, Claudia Lauret était interpellée dans l'est du département et placée en garde-à-vue. Les investigations des gendarmes avaient en effet fait porter leurs soupçons sur celle-ci. Alors que le corps de Julita Bénard n'avait toujours pas été retrouvé, sa compagne était mise en examen pour assassinat.





Ce lundi, et pour trois jours, son procès s'ouvre devant la cour d'assises. Près de six ans après les faits, Claudia Lauret va devoir s'expliquer sur la préméditation du meurtre de sa petite-amie de l'époque ainsi que sur son passage à l'acte. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En 2017, après avoir accouché en prison , puis confié son bébé à sa mère, Claudia Lauret avait été libérée et placée sous contrôle judiciaire.Ce lundi, et pour trois jours, son procès s'ouvre devant la cour d'assises. Près de six ans après les faits, Claudia Lauret va devoir s'expliquer sur la préméditation du meurtre de sa petite-amie de l'époque ainsi que sur son passage à l'acte. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.