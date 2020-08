A la Une . Disparition de Joël Picot : Les proches toujours mobilisés

Les proches de Joël Picot continuent de se mobiliser pour retrouver le randonneur disparu depuis mercredi dernier sur un sentier menant au Piton des Neiges. Les zones de recherches étant particulièrement difficiles d’accès, ils lancent un appel à l'aide. Par PB - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 11:26 | Lu 591 fois





Selon un témoin, il aurait été vu pour la dernière fois du côté du coteau Kerveguen et aurait demandé son chemin.



Des battues ont été organisées et se poursuivent ce mercredi encore dans le secteur mais aussi au Col de Bébour. "Ce sont des zones très difficiles d’accès", confie une de ses trois filles arrivée de St-Martin lundi. Pour les aider à retrouver leur père, elles lancent un appel à l'attention de randonneurs expérimentés mais aussi de propriétaires de drone.



Pour participer aux recherches, vous pouvez joindre un proche de la famille au 06 67 30 27 12. Joël Picot, 63 ans, est toujours porté disparu une semaine après avoir quitté le groupe de randonneurs sur le sentier Kerveguen qui mène au Piton des Neiges . Durant quatre jours les gendarmes aidés du PGHM se sont déployés pour tenter de le retrouver, en vain. Depuis, les proches ont pris la relève et continuent de se mobiliser.Selon un témoin, il aurait été vu pour la dernière fois du côté du coteau Kerveguen et aurait demandé son chemin.Des battues ont été organisées et se poursuivent ce mercredi encore dans le secteur mais aussi au Col de Bébour. "Ce sont des zones très difficiles d’accès", confie une de ses trois filles arrivée de St-Martin lundi. Pour les aider à retrouver leur père, elles lancent un appel à l'attention de randonneurs expérimentés mais aussi de propriétaires de drone.Pour participer aux recherches, vous pouvez joindre un proche de la famille au 06 67 30 27 12.





Publicité Publicité