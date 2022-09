A la Une . Disparition de Jean-Pierre Box : Le sexagénaire toujours introuvable, le point sur les recherches

Jean-Pierre Box, 62 ans, a disparu samedi dernier sur le sentier scout, dans le cirque de Mafate. Dans l'angoisse, sa famille demandait plus de mobilisation des autorités. Elle a été reçue ce mercredi au PGHM pour faire le point sur les recherches, indiquent les services de l'Etat. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 06:22

Le communiqué de la préfecture :



Le samedi 24 septembre 2022 à 13h35, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) est informé de la disparition de M. Jean-Pierre BOX, âgé de 62 ans, alors que ce dernier évoluait dans le cirque de MAFATE avec des membres de sa famille, avec pour objectif de rejoindre un gîte à Aurère.



Dès l'alerte donnée, des gendarmes du PGHM et du Groupe Montagne Gendarmerie (GMG) sont hélitreuillés par la Section Aérienne de la Gendarmerie (SAG) sur une zone ciblée au regard des renseignements recueillis auprès de la famille afin d'entamer les recherches.



Les recherches pédestres effectuées jusqu'à la tombée de la nuit sur le sentier Scout, dans les îlets à Bourse et à Malheurs ainsi que Bord Bazar se révèlent vaines de même que les recherches aériennes opérées par la SAG.



Le magistrat de permanence du parquet de Saint-Denis ordonne l'ouverture d'une enquête judiciaire pour disparition inquiétante. Appel à témoins pour une disparition inquiétante dans le cirque de Mafate

Les 25, 26 et 27 septembre, appuyés par la SAG, une équipe cynophile et un drone, les gendarmes du PGHM et du GMG intensifient les recherches sur les sentiers Scout et Augustave et prennent des risques importants en réalisant près de 60 descentes en rappel dans des zones où la victime aurait pu dévisser. Les recherches aériennes se sont, par ailleurs, poursuivies mais en vain.



Au 28 septembre, en dépit des recherches et des investigations effectuées, M. BOX reste introuvable. Le PGHM continue d'exploiter toutes les informations reçues et s'engagera sur le terrain chaque fois que nécessaire. L'épouse de la personne disparue ainsi que des membres de la famille sont actuellement reçus au sein du PGHM par les enquêteurs pour faire un point sur les recherches.



